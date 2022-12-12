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12 كانون الأول 2022 - 09:13
12/12/2022 09:13:44
مريض حالته حرجة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة -O وB- في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03220324
مريض حالته حرجة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة -O وB- في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03220324
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LBCI News Lebanon
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