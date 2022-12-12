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12 كانون الأول 2022 - 09:13
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مريض حالته حرجة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة -O وB- في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03220324

مريض حالته حرجة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة -O وB- في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03220324 Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماسة,بحاجة,حرجة,حالته,مريض,
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مريض حالته حرجة بحاجة ماسة لوحدتي دم من فئة -O وB- في مستشفى جبل لبنان... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 03220324
Lebanon News
 
 
 
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