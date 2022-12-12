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12 كانون الأول 2022 - 12:21
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رئيسة البرلمان الأوروبي تعليقًا على فضيحة الفساد: الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم

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رئيسة البرلمان الأوروبي تعليقًا على فضيحة الفساد: الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم
Lebanon News
 
 
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