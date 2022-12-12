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12 كانون الأول 2022 - 15:44
12/12/2022 15:44:49
يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": ثمة فرق بين ما نجبيه وما ندفعه فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40000 فلا استدامة في هذه الحالة ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي
يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": ثمة فرق بين ما نجبيه وما ندفعه فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40000 فلا استدامة في هذه الحالة ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي
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