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12 كانون الأول 2022 - 15:44
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يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": ثمة فرق بين ما نجبيه وما ندفعه فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40000 فلا استدامة في هذه الحالة ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي

يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": ثمة فرق بين ما نجبيه وما ندفعه فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40000 فلا استدامة في هذه الحالة ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الخليل,يوسف,
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يوسف الخليل لـ&quot;#عشرين_30&quot;: ثمة فرق بين ما نجبيه وما ندفعه فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40000 فلا استدامة في هذه الحالة ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي
Lebanon News
 
 
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