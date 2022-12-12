يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": ثمة فرق بين ما نجبيه وما ندفعه فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40000 فلا استدامة في هذه الحالة ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي