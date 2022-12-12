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12 كانون الأول 2022 - 15:44
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الخليل لـ"عشرين 30": منطقيًا لن نعمل على الفوائد العالية بل الفوائد المنخفضة التي يتم مناقشتها مع النقابات مثل نقابات العمّال والاساتذة والصناعيين وسنكون متفهمين للوضع القائم

الخليل لـ"عشرين 30": منطقيًا لن نعمل على الفوائد العالية بل الفوائد المنخفضة التي يتم مناقشتها مع النقابات مثل نقابات العمّال والاساتذة والصناعيين وسنكون متفهمين للوضع القائم Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الخليل,
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الخليل لـ&quot;عشرين 30&quot;: منطقيًا لن نعمل على الفوائد العالية بل الفوائد المنخفضة التي يتم مناقشتها مع النقابات مثل نقابات العمّال والاساتذة والصناعيين وسنكون متفهمين للوضع القائم
Lebanon News
 
 
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