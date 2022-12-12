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12 كانون الأول 2022 - 15:54
12/12/2022 15:54:23
الخليل لـ"عشرين 30": من سنة تقريبًا انتهينا من تحضير الموازنة ومن بعدها جُمدت لفترة طويلة وفُتح النقاش بها مجددًا من شهرين وكأنّ يجب مناقشتها من الأوّل وهذا ما لا يجب أن يحصل لأنه يؤدي إلى ضرر على المدى القصير والطويل
الخليل لـ"عشرين 30": من سنة تقريبًا انتهينا من تحضير الموازنة ومن بعدها جُمدت لفترة طويلة وفُتح النقاش بها مجددًا من شهرين وكأنّ يجب مناقشتها من الأوّل وهذا ما لا يجب أن يحصل لأنه يؤدي إلى ضرر على المدى القصير والطويل
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