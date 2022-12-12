يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": الإنفاق قبل الأزمة كان 31 مليار أما اليوم فنحن ننفق 9 مليار والإيرادات الضريبية كانت 16 ألفًا واليوم أصبحت 6 آلاف إذًا لا مال يدخل إلى البلد ولا نستطيع أن نعود إلى مصرف لبنان لاقتراض الأموال