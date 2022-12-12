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12 كانون الأول 2022 - 16:04
12/12/2022 16:04:14
يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": هناك وعد من أكثر من كتلة بأن نحول الدولار الجمركي من 15 ألفًا إلى 20 ونأمل أن ينجح ذلك لما له من نتائج مالية إيجابية
يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": هناك وعد من أكثر من كتلة بأن نحول الدولار الجمركي من 15 ألفًا إلى 20 ونأمل أن ينجح ذلك لما له من نتائج مالية إيجابية
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LBCI News Lebanon
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