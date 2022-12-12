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12 كانون الأول 2022 - 16:05
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يوسف الخليل لـ"#عشرين_30": معركتنا الأساسية إلى جانب حفظ كرامة الناس كما معركة صندوق النقد هي توحيد سعر الصرف لأنه لا يمكن أن نعمل على خطط إقتصادية من دون سعر صرف موحد

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يوسف الخليل لـ&quot;#عشرين_30&quot;: معركتنا الأساسية إلى جانب حفظ كرامة الناس كما معركة صندوق النقد هي توحيد سعر الصرف لأنه لا يمكن أن نعمل على خطط إقتصادية من دون سعر صرف موحد
Lebanon News
 
 
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