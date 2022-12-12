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12 كانون الأول 2022 - 16:26
12/12/2022 16:26:13
وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": لدي إشكالية مع وزير المالية ليس في الموضوع المالي فحسب بل في موضوع التحقيقات في تفجير المرفأ
وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": لدي إشكالية مع وزير المالية ليس في الموضوع المالي فحسب بل في موضوع التحقيقات في تفجير المرفأ
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