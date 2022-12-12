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12 كانون الأول 2022 - 16:26
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وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": لدي إشكالية مع وزير المالية ليس في الموضوع المالي فحسب بل في موضوع التحقيقات في تفجير المرفأ

وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": لدي إشكالية مع وزير المالية ليس في الموضوع المالي فحسب بل في موضوع التحقيقات في تفجير المرفأ Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الصادق,وضاح,
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وضاح الصادق لـ&quot;#عشرين_30&quot;: لدي إشكالية مع وزير المالية ليس في الموضوع المالي فحسب بل في موضوع التحقيقات في تفجير المرفأ
Lebanon News
 
 
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