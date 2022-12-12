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12 كانون الأول 2022 - 16:33
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وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": هدف هذه الموازنة دفع رواتب موظفي القطاع العام ومن المعيب اليوم أننا لا زلنا نناقش المصطلحات التعريفية في الكابيتال كونترول

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وضاح الصادق لـ&quot;#عشرين_30&quot;: هدف هذه الموازنة دفع رواتب موظفي القطاع العام ومن المعيب اليوم أننا لا زلنا نناقش المصطلحات التعريفية في الكابيتال كونترول
Lebanon News
 
 
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