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12 كانون الأول 2022 - 16:53
12/12/2022 16:53:52
بول أبي نصر لـ"#عشرين_30": التهرب الجمركي وتهريب البضائع مستمر من قبل شركات معروفة وكبيرة ليس لديها رقم مال وكأنها ليست موجودة فكيف يمكن إقناع القطاع الخاص في الدفع بينما هناك جهات لا تدفع أبدًا
بول أبي نصر لـ"#عشرين_30": التهرب الجمركي وتهريب البضائع مستمر من قبل شركات معروفة وكبيرة ليس لديها رقم مال وكأنها ليست موجودة فكيف يمكن إقناع القطاع الخاص في الدفع بينما هناك جهات لا تدفع أبدًا
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