بول أبي نصر لـ"#عشرين_30": التهرب الجمركي وتهريب البضائع مستمر من قبل شركات معروفة وكبيرة ليس لديها رقم مال وكأنها ليست موجودة فكيف يمكن إقناع القطاع الخاص في الدفع بينما هناك جهات لا تدفع أبدًا