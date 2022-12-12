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12 كانون الأول 2022 - 16:55
12/12/2022 16:55:07
وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": طلبت في لجنة الإقتصاد أن ندعو إلى اجتماع طارئ بحضور كل الوزارء والمسؤولين الأمنيين من أجل مناقشة موضوع التهريب لكن للأسف 80% من القرارات في المجلس النيابي هي لمصالح المنظومة و20% لمصلحة حزب الله وسلاحه
وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": طلبت في لجنة الإقتصاد أن ندعو إلى اجتماع طارئ بحضور كل الوزارء والمسؤولين الأمنيين من أجل مناقشة موضوع التهريب لكن للأسف 80% من القرارات في المجلس النيابي هي لمصالح المنظومة و20% لمصلحة حزب الله وسلاحه
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LBCI News Lebanon
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