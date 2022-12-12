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12 كانون الأول 2022 - 16:55
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وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": طلبت في لجنة الإقتصاد أن ندعو إلى اجتماع طارئ بحضور كل الوزارء والمسؤولين الأمنيين من أجل مناقشة موضوع التهريب لكن للأسف 80% من القرارات في المجلس النيابي هي لمصالح المنظومة و20% لمصلحة حزب الله وسلاحه

وضاح الصادق لـ"#عشرين_30": طلبت في لجنة الإقتصاد أن ندعو إلى اجتماع طارئ بحضور كل الوزارء والمسؤولين الأمنيين من أجل مناقشة موضوع التهريب لكن للأسف 80% من القرارات في المجلس النيابي هي لمصالح المنظومة و20% لمصلحة حزب الله وسلاحه Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الصادق,وضاح,
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وضاح الصادق لـ&quot;#عشرين_30&quot;: طلبت في لجنة الإقتصاد أن ندعو إلى اجتماع طارئ بحضور كل الوزارء والمسؤولين الأمنيين من أجل مناقشة موضوع التهريب لكن للأسف 80% من القرارات في المجلس النيابي هي لمصالح المنظومة و20% لمصلحة حزب الله وسلاحه
Lebanon News
 
 
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