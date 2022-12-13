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13 كانون الأول 2022 - 01:39
13/12/2022 01:39:56
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و4 جرحى في 4 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الساعات الـ24 الماضية
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LBCI News Lebanon
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