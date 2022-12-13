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13 كانون الأول 2022 - 02:56
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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي من أجل القيام بعملية جراحية في القلب للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 70168189

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مريض بحاجة ماسّة لوحدات دم من فئة B+ في مستشفى الجعيتاوي من أجل القيام بعملية جراحية في القلب للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 70168189
Lebanon News
 
 
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