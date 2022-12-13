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13 كانون الأول 2022 - 03:33
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معلومات للـLBCI: وفد من نقابة موظفي شركتي الخلوي يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي

معلومات للـLBCI: وفد من نقابة موظفي شركتي الخلوي يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقابة,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: وفد من نقابة موظفي شركتي الخلوي يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي
Lebanon News
 
 
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