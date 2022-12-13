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13 كانون الأول 2022 - 04:41
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وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي من السراي الحكومي: لا نطالب بأي شيء إضافي عن عقد العمل الجماعي والزيادات التي نطالب بها ليست بجديدة ويدنا ممدودة ولا مرة إلا وكنا منفتحون على الحلول التي تراعي أوضاع الموظفين

وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي من السراي الحكومي: لا نطالب بأي شيء إضافي عن عقد العمل الجماعي والزيادات التي نطالب بها ليست بجديدة ويدنا ممدودة ولا مرة إلا وكنا منفتحون على الحلول التي تراعي أوضاع الموظفين Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخليوي,شركتي,موظفي,نقابة,
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وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي من السراي الحكومي: لا نطالب بأي شيء إضافي عن عقد العمل الجماعي والزيادات التي نطالب بها ليست بجديدة ويدنا ممدودة ولا مرة إلا وكنا منفتحون على الحلول التي تراعي أوضاع الموظفين
Lebanon News
 
 
 
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