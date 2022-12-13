وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي من السراي الحكومي: لا نطالب بأي شيء إضافي عن عقد العمل الجماعي والزيادات التي نطالب بها ليست بجديدة ويدنا ممدودة ولا مرة إلا وكنا منفتحون على الحلول التي تراعي أوضاع الموظفين