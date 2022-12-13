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13 كانون الأول 2022 - 04:41
13/12/2022 04:41:15
وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي من السراي الحكومي: لا نطالب بأي شيء إضافي عن عقد العمل الجماعي والزيادات التي نطالب بها ليست بجديدة ويدنا ممدودة ولا مرة إلا وكنا منفتحون على الحلول التي تراعي أوضاع الموظفين
وفد نقابة موظفي شركتي الخليوي من السراي الحكومي: لا نطالب بأي شيء إضافي عن عقد العمل الجماعي والزيادات التي نطالب بها ليست بجديدة ويدنا ممدودة ولا مرة إلا وكنا منفتحون على الحلول التي تراعي أوضاع الموظفين
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LBCI News Lebanon
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