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13 كانون الأول 2022 - 12:18
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة +O في مستشفى الجامعة الاميركية - بيروت.. للتبرع الرجاء الاتصال على الارقام التالية: 71993483 أو 76344714

مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة +O في مستشفى الجامعة الاميركية - بيروت.. للتبرع الرجاء الاتصال على الارقام التالية: 71993483 أو 76344714 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدات,ماسة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة +O في مستشفى الجامعة الاميركية - بيروت.. للتبرع الرجاء الاتصال على الارقام التالية: 71993483 أو 76344714
Lebanon News
 
 
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