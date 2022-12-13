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13 كانون الأول 2022 - 12:18
13/12/2022 12:18:04
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة +O في مستشفى الجامعة الاميركية - بيروت.. للتبرع الرجاء الاتصال على الارقام التالية: 71993483 أو 76344714
مريض بحاجة ماسة لوحدات دم من فئة +O في مستشفى الجامعة الاميركية - بيروت.. للتبرع الرجاء الاتصال على الارقام التالية: 71993483 أو 76344714
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LBCI News Lebanon
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