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13 كانون الأول 2022 - 15:45
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حواط لـ"حوار المرحلة": لبنان وصل إلى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا

حواط لـ"حوار المرحلة": لبنان وصل إلى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حواط,
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حواط لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لبنان وصل إلى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا
Lebanon News
 
 
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