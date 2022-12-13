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13 كانون الأول 2022 - 15:45
13/12/2022 15:45:17
حواط لـ"حوار المرحلة": لبنان وصل إلى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا
حواط لـ"حوار المرحلة": لبنان وصل إلى الانهيار بسبب خيارات الحزب واحتلال الممانعة لبلدنا
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LBCI News Lebanon
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