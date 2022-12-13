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13 كانون الأول 2022 - 15:49
13/12/2022 15:49:39
حواط لـ"حوار المرحلة": لا قرار منظم من القوات بتجهيز الشباب لحماية المناطق وفي جبيل تم تأمين الاموال للحراس الليليين في البلدية لحماية المنطقة
حواط لـ"حوار المرحلة": لا قرار منظم من القوات بتجهيز الشباب لحماية المناطق وفي جبيل تم تأمين الاموال للحراس الليليين في البلدية لحماية المنطقة
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LBCI News Lebanon
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