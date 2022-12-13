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13 كانون الأول 2022 - 15:51
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حواط لـ"حوار المرحلة":لا نريد للحوار أن يصبح بديلًا للدستور و"البلد ما بيحمل رئيس تفرفك ايدين" فنحن لا نريد رئيسا رماديا والفريق الذي يعطّل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلاد

حواط لـ"حوار المرحلة":لا نريد للحوار أن يصبح بديلًا للدستور و"البلد ما بيحمل رئيس تفرفك ايدين" فنحن لا نريد رئيسا رماديا والفريق الذي يعطّل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حواط,
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حواط لـ&quot;حوار المرحلة&quot;:لا نريد للحوار أن يصبح بديلًا للدستور و&quot;البلد ما بيحمل رئيس تفرفك ايدين&quot; فنحن لا نريد رئيسا رماديا والفريق الذي يعطّل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلاد
Lebanon News
 
 
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