حواط لـ"حوار المرحلة":لا نريد للحوار أن يصبح بديلًا للدستور و"البلد ما بيحمل رئيس تفرفك ايدين" فنحن لا نريد رئيسا رماديا والفريق الذي يعطّل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلاد