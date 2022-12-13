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13 كانون الأول 2022 - 15:51
13/12/2022 15:51:46
حواط لـ"حوار المرحلة":لا نريد للحوار أن يصبح بديلًا للدستور و"البلد ما بيحمل رئيس تفرفك ايدين" فنحن لا نريد رئيسا رماديا والفريق الذي يعطّل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلاد
حواط لـ"حوار المرحلة":لا نريد للحوار أن يصبح بديلًا للدستور و"البلد ما بيحمل رئيس تفرفك ايدين" فنحن لا نريد رئيسا رماديا والفريق الذي يعطّل اليوم يتحمل وحده مسؤولية استمرار الانهيار في البلاد
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LBCI News Lebanon
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