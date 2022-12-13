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13 كانون الأول 2022 - 15:54
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حواط لـ"حوار المرحلة": "ما فينا نمشي متل ما بدّو بري" ونحن أثبتنا أننا حريصون على الاستحقاق الرئاسي ويتم تحوير الدستور خلال الجلسات ونحن نرفض هذا الامر

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حواط لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: &quot;ما فينا نمشي متل ما بدّو بري&quot; ونحن أثبتنا أننا حريصون على الاستحقاق الرئاسي ويتم تحوير الدستور خلال الجلسات ونحن نرفض هذا الامر
Lebanon News
 
 
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