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13 كانون الأول 2022 - 16:05
13/12/2022 16:05:18
حواط لـ"حوار المرحلة": الحزب ليس متحمسا لانتخاب سليمان فرنجية لأنه يعلم أن أي رئيس مدعوم منه يعني استمرار التدهور وبالتالي الحزب سيدفع الفاتورة أمام الناس فبالتالي يريد أن يذهب إلى رئيس "تفرفك ايدين" يمنحه الضمانات اللازمة
حواط لـ"حوار المرحلة": الحزب ليس متحمسا لانتخاب سليمان فرنجية لأنه يعلم أن أي رئيس مدعوم منه يعني استمرار التدهور وبالتالي الحزب سيدفع الفاتورة أمام الناس فبالتالي يريد أن يذهب إلى رئيس "تفرفك ايدين" يمنحه الضمانات اللازمة
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LBCI News Lebanon
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