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13 كانون الأول 2022 - 16:06
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حواط لـ"حوار المرحلة": لو أراد الحزب انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لكان جبران باسيل أول من صوّت له

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حواط لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لو أراد الحزب انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لكان جبران باسيل أول من صوّت له
Lebanon News
 
 
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