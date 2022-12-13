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13 كانون الأول 2022 - 16:06
13/12/2022 16:06:27
حواط لـ"حوار المرحلة": لو أراد الحزب انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لكان جبران باسيل أول من صوّت له
حواط لـ"حوار المرحلة": لو أراد الحزب انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لكان جبران باسيل أول من صوّت له
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LBCI News Lebanon
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