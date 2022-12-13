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13 كانون الأول 2022 - 16:09
13/12/2022 16:09:23
حواط لـ"حوار المرحلة": لم نرشّح ميشال معوض لأنه "شب حلو" بل لأن لديه نظرة للاصلاح ولأنه سيادي ونظيف ويمثّل رؤية سيادية إصلاحية واضحة لإعادة لبنان الى الشرعية الدولية
حواط لـ"حوار المرحلة": لم نرشّح ميشال معوض لأنه "شب حلو" بل لأن لديه نظرة للاصلاح ولأنه سيادي ونظيف ويمثّل رؤية سيادية إصلاحية واضحة لإعادة لبنان الى الشرعية الدولية
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