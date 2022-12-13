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13 كانون الأول 2022 - 16:14
13/12/2022 16:14:25
حواط لـ"حوار المرحلة" عن علاقة القوات ببرّي: لم ننتخبه لرئاسة المجلس يومًا ونحن رأس حربة دومًا في عدم وصوله ولم نتحالف معه يومًا لكننا لسنا انعزاليين ولا مشكلة لنا في الحوار ما عدا الحوار حول انتخاب رئيس لأن الحوار لن يوصلنا إلى أي نتيجة
حواط لـ"حوار المرحلة" عن علاقة القوات ببرّي: لم ننتخبه لرئاسة المجلس يومًا ونحن رأس حربة دومًا في عدم وصوله ولم نتحالف معه يومًا لكننا لسنا انعزاليين ولا مشكلة لنا في الحوار ما عدا الحوار حول انتخاب رئيس لأن الحوار لن يوصلنا إلى أي نتيجة
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LBCI News Lebanon
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