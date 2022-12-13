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13 كانون الأول 2022 - 16:21
13/12/2022 16:21:15
حواط لـ"حوار المرحلة": باسيل مؤمن بمحور الممانعة وبخيارات المقاومة وقالها علناً في آخر تصريح و"منو مستحي" وهذه مشكلتنا معه وطالما أنه ملتزم بخيار الممانعة فما معنى الحوار؟ وهذا ما أوضحناه للراعي
حواط لـ"حوار المرحلة": باسيل مؤمن بمحور الممانعة وبخيارات المقاومة وقالها علناً في آخر تصريح و"منو مستحي" وهذه مشكلتنا معه وطالما أنه ملتزم بخيار الممانعة فما معنى الحوار؟ وهذا ما أوضحناه للراعي
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LBCI News Lebanon
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