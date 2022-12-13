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13 كانون الأول 2022 - 16:27
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حواط لـ"حوار المرحلة": إذا استطاع صلاح حنين تجميع أصوات داخل المعارضة أكثر من ميشال معوّض فسندعمه ومعوّض نفسه قال إنه "مستعد للتنازل عن ترشيحه" في حال وصلنا إلى طريق مسدود

حواط لـ"حوار المرحلة": إذا استطاع صلاح حنين تجميع أصوات داخل المعارضة أكثر من ميشال معوّض فسندعمه ومعوّض نفسه قال إنه "مستعد للتنازل عن ترشيحه" في حال وصلنا إلى طريق مسدود Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حواط,
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حواط لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: إذا استطاع صلاح حنين تجميع أصوات داخل المعارضة أكثر من ميشال معوّض فسندعمه ومعوّض نفسه قال إنه &quot;مستعد للتنازل عن ترشيحه&quot; في حال وصلنا إلى طريق مسدود
Lebanon News
 
 
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