حواط لـ"حوار المرحلة": إذا استطاع صلاح حنين تجميع أصوات داخل المعارضة أكثر من ميشال معوّض فسندعمه ومعوّض نفسه قال إنه "مستعد للتنازل عن ترشيحه" في حال وصلنا إلى طريق مسدود