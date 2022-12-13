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13 كانون الأول 2022 - 16:27
13/12/2022 16:27:00
حواط لـ"حوار المرحلة": إذا استطاع صلاح حنين تجميع أصوات داخل المعارضة أكثر من ميشال معوّض فسندعمه ومعوّض نفسه قال إنه "مستعد للتنازل عن ترشيحه" في حال وصلنا إلى طريق مسدود
حواط لـ"حوار المرحلة": إذا استطاع صلاح حنين تجميع أصوات داخل المعارضة أكثر من ميشال معوّض فسندعمه ومعوّض نفسه قال إنه "مستعد للتنازل عن ترشيحه" في حال وصلنا إلى طريق مسدود
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LBCI News Lebanon
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