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13 كانون الأول 2022 - 16:39
13/12/2022 16:39:33
حواط لـ"حوار المرحلة": ديفيد هيل كشف لنا أن لبنان ليس في أولويات الخارج وإذا ما انتخبنا رئيس فسيبقى الفراغ لسنوات
حواط لـ"حوار المرحلة": ديفيد هيل كشف لنا أن لبنان ليس في أولويات الخارج وإذا ما انتخبنا رئيس فسيبقى الفراغ لسنوات
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LBCI News Lebanon
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