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13 كانون الأول 2022 - 16:39
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حواط لـ"حوار المرحلة": ديفيد هيل كشف لنا أن لبنان ليس في أولويات الخارج وإذا ما انتخبنا رئيس فسيبقى الفراغ لسنوات

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حواط لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: ديفيد هيل كشف لنا أن لبنان ليس في أولويات الخارج وإذا ما انتخبنا رئيس فسيبقى الفراغ لسنوات
Lebanon News
 
 
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