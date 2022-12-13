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13 كانون الأول 2022 - 16:42
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حواط لـ"حوار المرحلة": نحن على تواصل مع المردة ولا مشكلة شخصية مع فرنجية لكن المشكلة الأساسية أنه "ما بيستحي" بعلاقته مع الحزب

حواط لـ"حوار المرحلة": نحن على تواصل مع المردة ولا مشكلة شخصية مع فرنجية لكن المشكلة الأساسية أنه "ما بيستحي" بعلاقته مع الحزب Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حواط,
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حواط لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: نحن على تواصل مع المردة ولا مشكلة شخصية مع فرنجية لكن المشكلة الأساسية أنه &quot;ما بيستحي&quot; بعلاقته مع الحزب
Lebanon News
 
 
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