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13 كانون الأول 2022 - 17:24
13/12/2022 17:24:58
حواط لـ"حوار المرحلة": هناك شركة خاصة استلمت مشروع القرية الميلادية في جبيل وكلّفتها حوالي الـ100 ألف دولار ولهذا هناك كلفة 100 ألف ليرة للدخول إليها ولكن الاولاد "for free"
حواط لـ"حوار المرحلة": هناك شركة خاصة استلمت مشروع القرية الميلادية في جبيل وكلّفتها حوالي الـ100 ألف دولار ولهذا هناك كلفة 100 ألف ليرة للدخول إليها ولكن الاولاد "for free"
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LBCI News Lebanon
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