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13 كانون الأول 2022 - 17:24
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حواط لـ"حوار المرحلة": هناك شركة خاصة استلمت مشروع القرية الميلادية في جبيل وكلّفتها حوالي الـ100 ألف دولار ولهذا هناك كلفة 100 ألف ليرة للدخول إليها ولكن الاولاد "for free"

حواط لـ"حوار المرحلة": هناك شركة خاصة استلمت مشروع القرية الميلادية في جبيل وكلّفتها حوالي الـ100 ألف دولار ولهذا هناك كلفة 100 ألف ليرة للدخول إليها ولكن الاولاد "for free" Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,حواط,
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حواط لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: هناك شركة خاصة استلمت مشروع القرية الميلادية في جبيل وكلّفتها حوالي الـ100 ألف دولار ولهذا هناك كلفة 100 ألف ليرة للدخول إليها ولكن الاولاد &quot;for free&quot;
Lebanon News
 
 
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