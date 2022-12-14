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14 كانون الأول 2022 - 05:46
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بدء جلسة اللجنة الفرعية للصندوق السيادي برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال

بدء جلسة اللجنة الفرعية للصندوق السيادي برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال Lebanon, news ,lbci ,أخبار للصندوق,الفرعية,اللجنة,جلسة,
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بدء جلسة اللجنة الفرعية للصندوق السيادي برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال
Lebanon News
 
 
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