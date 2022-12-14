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14 كانون الأول 2022 - 05:46
14/12/2022 05:46:05
بدء جلسة اللجنة الفرعية للصندوق السيادي برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال
بدء جلسة اللجنة الفرعية للصندوق السيادي برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال
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LBCI News Lebanon
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