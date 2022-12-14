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14 كانون الأول 2022 - 07:12
14/12/2022 07:12:44
المولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: وضعنا خطة أمنية لفترة الاعياد وسنتشدد ليلة الميلاد ونعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجا
المولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: وضعنا خطة أمنية لفترة الاعياد وسنتشدد ليلة الميلاد ونعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجا
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LBCI News Lebanon
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