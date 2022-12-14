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14 كانون الأول 2022 - 07:12
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المولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: وضعنا خطة أمنية لفترة الاعياد وسنتشدد ليلة الميلاد ونعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجا

المولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: وضعنا خطة أمنية لفترة الاعياد وسنتشدد ليلة الميلاد ونعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامن,مجلس,اجتماع,المولوي,
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المولوي بعد اجتماع مجلس الامن المركزي: وضعنا خطة أمنية لفترة الاعياد وسنتشدد ليلة الميلاد ونعمل على تخفيف إطلاق النار ابتهاجا
Lebanon News
 
 
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