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14 كانون الأول 2022 - 13:11
14/12/2022 13:11:40
مريض بحاجة ماسّة لوحدة دم من فئة A+ وبلاكيت في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03761238
مريض بحاجة ماسّة لوحدة دم من فئة A+ وبلاكيت في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03761238
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LBCI News Lebanon
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