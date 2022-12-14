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14 كانون الأول 2022 - 13:11
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مريض بحاجة ماسّة لوحدة دم من فئة A+ وبلاكيت في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03761238

مريض بحاجة ماسّة لوحدة دم من فئة A+ وبلاكيت في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03761238 Lebanon, news ,lbci ,أخبار لوحدة,ماسّة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسّة لوحدة دم من فئة A+ وبلاكيت في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم: 03761238
Lebanon News
 
 
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