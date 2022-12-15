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15 كانون الأول 2022 - 07:31
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رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن عن إصلاحات واسعة في الهيئة بعد فضيحة الفساد المرتبطة بقطر

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رئيسة البرلمان الأوروبي تعلن عن إصلاحات واسعة في الهيئة بعد فضيحة الفساد المرتبطة بقطر
Lebanon News
 
 
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