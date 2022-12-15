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15 كانون الأول 2022 - 17:25
15/12/2022 17:25:27
الولايات المتحدة تعلن عن التزامها تخصيص 2,5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا
الولايات المتحدة تعلن عن التزامها تخصيص 2,5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا
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LBCI News Lebanon
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