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15 كانون الأول 2022 - 17:25
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الولايات المتحدة تعلن عن التزامها تخصيص 2,5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا

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الولايات المتحدة تعلن عن التزامها تخصيص 2,5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لإفريقيا
Lebanon News
 
 
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