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16 كانون الأول 2022 - 03:20
16/12/2022 03:20:05
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المقر العام لقوات اليونيفيل في الناقورة لتقديم العزاء بالجندي الايرلندي شو اورروني
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المقر العام لقوات اليونيفيل في الناقورة لتقديم العزاء بالجندي الايرلندي شو اورروني
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LBCI News Lebanon
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