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16 كانون الأول 2022 - 03:20
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وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المقر العام لقوات اليونيفيل في الناقورة لتقديم العزاء بالجندي الايرلندي شو اورروني

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وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى المقر العام لقوات اليونيفيل في الناقورة لتقديم العزاء بالجندي الايرلندي شو اورروني
Lebanon News
 
 
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