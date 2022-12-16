ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون الى يعقدان في هذه الاثناء اجتماعا مع القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في الناقورة