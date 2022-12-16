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16 كانون الأول 2022 - 03:49
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ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون الى يعقدان في هذه الاثناء اجتماعا مع القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في الناقورة

ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون الى يعقدان في هذه الاثناء اجتماعا مع القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في الناقورة Lebanon, news ,lbci ,أخبار جوزاف,العماد,الجيش,وقائد,ميقاتي,
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ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون الى يعقدان في هذه الاثناء اجتماعا مع القائد العام لـ&quot;اليونيفيل&quot; الجنرال أرولدو لازارو في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان &quot;اليونيفيل&quot; في الناقورة
Lebanon News
 
 
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