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16 كانون الأول 2022 - 04:04
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فارس سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بمشاركة التيار الوطني الحر الذي هو حليف حزب الله من بعد الحادثة الكبيرة التي حصلت

فارس سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بمشاركة التيار الوطني الحر الذي هو حليف حزب الله من بعد الحادثة الكبيرة التي حصلت Lebanon, news ,lbci ,أخبار للـLBCI,سعيد,فارس,
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فارس سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بمشاركة التيار الوطني الحر الذي هو حليف حزب الله من بعد الحادثة الكبيرة التي حصلت
Lebanon News
 
 
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