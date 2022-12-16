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16 كانون الأول 2022 - 04:04
16/12/2022 04:04:13
فارس سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بمشاركة التيار الوطني الحر الذي هو حليف حزب الله من بعد الحادثة الكبيرة التي حصلت
فارس سعيد للـLBCI: كان يجب على حكومة ميقاتي ان تجتمع اليوم بشكل استثنائي بمشاركة التيار الوطني الحر الذي هو حليف حزب الله من بعد الحادثة الكبيرة التي حصلت
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