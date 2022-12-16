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16 كانون الأول 2022 - 04:38
16/12/2022 04:38:15
ميقاتي: عبّرنا لقائد اليونيفل عن حزننا الشديد وعن تمسّكنا بقوات اليونيفل في الجنوب وبالقرار 1701 وتحدثت معه عن الاوضاع العامة وأكدت ان البيئة في الجنوب هي بيئة طيبة ويتعاملون مع اليونيفل بتعامل عائلي
ميقاتي: عبّرنا لقائد اليونيفل عن حزننا الشديد وعن تمسّكنا بقوات اليونيفل في الجنوب وبالقرار 1701 وتحدثت معه عن الاوضاع العامة وأكدت ان البيئة في الجنوب هي بيئة طيبة ويتعاملون مع اليونيفل بتعامل عائلي
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LBCI News Lebanon
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