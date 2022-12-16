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16 كانون الأول 2022 - 04:38
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ميقاتي: عبّرنا لقائد اليونيفل عن حزننا الشديد وعن تمسّكنا بقوات اليونيفل في الجنوب وبالقرار 1701 وتحدثت معه عن الاوضاع العامة وأكدت ان البيئة في الجنوب هي بيئة طيبة ويتعاملون مع اليونيفل بتعامل عائلي

ميقاتي: عبّرنا لقائد اليونيفل عن حزننا الشديد وعن تمسّكنا بقوات اليونيفل في الجنوب وبالقرار 1701 وتحدثت معه عن الاوضاع العامة وأكدت ان البيئة في الجنوب هي بيئة طيبة ويتعاملون مع اليونيفل بتعامل عائلي Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليونيفل,لقائد,عبّرنا,ميقاتي,
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ميقاتي: عبّرنا لقائد اليونيفل عن حزننا الشديد وعن تمسّكنا بقوات اليونيفل في الجنوب وبالقرار 1701 وتحدثت معه عن الاوضاع العامة وأكدت ان البيئة في الجنوب هي بيئة طيبة ويتعاملون مع اليونيفل بتعامل عائلي
Lebanon News
 
 
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