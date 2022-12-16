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16 كانون الأول 2022 - 11:07
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معلومات للـLBCI: النقاش في اللقاء التشاوري يتمحور حول الآلية المقترحة لعقد جلسة وزارية ضمن الامور الطارئة وتحديد معناها

معلومات للـLBCI: النقاش في اللقاء التشاوري يتمحور حول الآلية المقترحة لعقد جلسة وزارية ضمن الامور الطارئة وتحديد معناها Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللقاء,النقاش,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: النقاش في اللقاء التشاوري يتمحور حول الآلية المقترحة لعقد جلسة وزارية ضمن الامور الطارئة وتحديد معناها
Lebanon News
 
 
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