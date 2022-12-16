آخر الأخبار
16 كانون الأول 2022 - 11:07
16/12/2022 11:07:09
معلومات للـLBCI: النقاش في اللقاء التشاوري يتمحور حول الآلية المقترحة لعقد جلسة وزارية ضمن الامور الطارئة وتحديد معناها
معلومات للـLBCI: النقاش في اللقاء التشاوري يتمحور حول الآلية المقترحة لعقد جلسة وزارية ضمن الامور الطارئة وتحديد معناها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللقاء,النقاش,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً