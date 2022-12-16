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16 كانون الأول 2022 - 11:14
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معلومات للـLBCI: بعض الوزراء طلب في الاجتماع التشاوري تسهيل شؤون المواطنين عبر مراسيم جوالة في الحالات الضرورية

معلومات للـLBCI: بعض الوزراء طلب في الاجتماع التشاوري تسهيل شؤون المواطنين عبر مراسيم جوالة في الحالات الضرورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: بعض الوزراء طلب في الاجتماع التشاوري تسهيل شؤون المواطنين عبر مراسيم جوالة في الحالات الضرورية
Lebanon News
 
 
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