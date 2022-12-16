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16 كانون الأول 2022 - 12:32
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معلومات للـLBCI: حديث داخل اللقاء التشاوري بين الوزراء يقضي بأنه بإمكان الحكومة أن تجتمع بحكم الضرورة لكن يجب تحديد ما هي الامور الضرورية والملحة وهذا ما سيحدد في إجتماع الاسبوع المقبل

معلومات للـLBCI: حديث داخل اللقاء التشاوري بين الوزراء يقضي بأنه بإمكان الحكومة أن تجتمع بحكم الضرورة لكن يجب تحديد ما هي الامور الضرورية والملحة وهذا ما سيحدد في إجتماع الاسبوع المقبل Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللقاء,داخل,حديث,للـLBCI,معلومات,
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معلومات للـLBCI: حديث داخل اللقاء التشاوري بين الوزراء يقضي بأنه بإمكان الحكومة أن تجتمع بحكم الضرورة لكن يجب تحديد ما هي الامور الضرورية والملحة وهذا ما سيحدد في إجتماع الاسبوع المقبل
Lebanon News
 
 
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