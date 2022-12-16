معلومات للـLBCI: حديث داخل اللقاء التشاوري بين الوزراء يقضي بأنه بإمكان الحكومة أن تجتمع بحكم الضرورة لكن يجب تحديد ما هي الامور الضرورية والملحة وهذا ما سيحدد في إجتماع الاسبوع المقبل