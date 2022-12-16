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16 كانون الأول 2022 - 12:32
16/12/2022 12:32:42
معلومات للـLBCI: حديث داخل اللقاء التشاوري بين الوزراء يقضي بأنه بإمكان الحكومة أن تجتمع بحكم الضرورة لكن يجب تحديد ما هي الامور الضرورية والملحة وهذا ما سيحدد في إجتماع الاسبوع المقبل
معلومات للـLBCI: حديث داخل اللقاء التشاوري بين الوزراء يقضي بأنه بإمكان الحكومة أن تجتمع بحكم الضرورة لكن يجب تحديد ما هي الامور الضرورية والملحة وهذا ما سيحدد في إجتماع الاسبوع المقبل
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