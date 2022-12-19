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19 كانون الأول 2022 - 04:13
19/12/2022 04:13:51
سكاف للـLBCI: ماكرون يعمل على موضوع الرئاسة في لبنان وزيارة الراعي الى عمان والاردن تدخل في إطار التحضير والضغط بانتجاه انتاج رئيس للجمهورية
سكاف للـLBCI: ماكرون يعمل على موضوع الرئاسة في لبنان وزيارة الراعي الى عمان والاردن تدخل في إطار التحضير والضغط بانتجاه انتاج رئيس للجمهورية
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