آخر الأخبار
19 كانون الأول 2022 - 04:21
Back

سكاف للـ LBCI: الحوار ضرورة لأنه يؤمن آلية لعدم قطع التواصل بين الفرقاء وكان يجب وضع جدول اعمال وآلية للحوار

سكاف للـ LBCI: الحوار ضرورة لأنه يؤمن آلية لعدم قطع التواصل بين الفرقاء وكان يجب وضع جدول اعمال وآلية للحوار Lebanon, news ,lbci ,أخبار ضرورة,الحوار,LBCI,سكاف,
episodes
سكاف للـ LBCI: الحوار ضرورة لأنه يؤمن آلية لعدم قطع التواصل بين الفرقاء وكان يجب وضع جدول اعمال وآلية للحوار
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً