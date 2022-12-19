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19 كانون الأول 2022 - 04:21
19/12/2022 04:21:08
سكاف للـ LBCI: الحوار ضرورة لأنه يؤمن آلية لعدم قطع التواصل بين الفرقاء وكان يجب وضع جدول اعمال وآلية للحوار
سكاف للـ LBCI: الحوار ضرورة لأنه يؤمن آلية لعدم قطع التواصل بين الفرقاء وكان يجب وضع جدول اعمال وآلية للحوار
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LBCI News Lebanon
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