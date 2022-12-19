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19 كانون الأول 2022 - 04:21
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سكاف للـLBCI: انتخاب رئيس للجمهورية لن يحصل بدون مباركة من السعودية والتي لن تقبل ان يتم انتخاب رئيس معادٍ لها ثم يُطلب منها الدعم الاقتصادي والمالي

سكاف للـLBCI: انتخاب رئيس للجمهورية لن يحصل بدون مباركة من السعودية والتي لن تقبل ان يتم انتخاب رئيس معادٍ لها ثم يُطلب منها الدعم الاقتصادي والمالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار للجمهورية,رئيس,انتخاب,للـLBCI,سكاف,
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سكاف للـLBCI: انتخاب رئيس للجمهورية لن يحصل بدون مباركة من السعودية والتي لن تقبل ان يتم انتخاب رئيس معادٍ لها ثم يُطلب منها الدعم الاقتصادي والمالي
Lebanon News
 
 
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