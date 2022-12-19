آخر الأخبار
19 كانون الأول 2022 - 04:21
19/12/2022 04:21:06
سكاف للـLBCI: انتخاب رئيس للجمهورية لن يحصل بدون مباركة من السعودية والتي لن تقبل ان يتم انتخاب رئيس معادٍ لها ثم يُطلب منها الدعم الاقتصادي والمالي
سكاف للـLBCI: انتخاب رئيس للجمهورية لن يحصل بدون مباركة من السعودية والتي لن تقبل ان يتم انتخاب رئيس معادٍ لها ثم يُطلب منها الدعم الاقتصادي والمالي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار للجمهورية,رئيس,انتخاب,للـLBCI,سكاف,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً