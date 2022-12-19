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19 كانون الأول 2022 - 04:40
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وصول وزير الدفاع الى مقر الوحدة الايرلندية في بلدة الطيري لتقديم واجب العزاء واجتماع في هذه الاثناء مع القائد العام لليونيفيل وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية بحضور سفيرة ايرلندا

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وصول وزير الدفاع الى مقر الوحدة الايرلندية في بلدة الطيري لتقديم واجب العزاء واجتماع في هذه الاثناء مع القائد العام لليونيفيل وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية بحضور سفيرة ايرلندا
Lebanon News
 
 
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