وصول وزير الدفاع الى مقر الوحدة الايرلندية في بلدة الطيري لتقديم واجب العزاء واجتماع في هذه الاثناء مع القائد العام لليونيفيل وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية بحضور سفيرة ايرلندا