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19 كانون الأول 2022 - 04:40
19/12/2022 04:40:55
وصول وزير الدفاع الى مقر الوحدة الايرلندية في بلدة الطيري لتقديم واجب العزاء واجتماع في هذه الاثناء مع القائد العام لليونيفيل وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية بحضور سفيرة ايرلندا
وصول وزير الدفاع الى مقر الوحدة الايرلندية في بلدة الطيري لتقديم واجب العزاء واجتماع في هذه الاثناء مع القائد العام لليونيفيل وقائد وضباط الكتيبة الإيرلندية بحضور سفيرة ايرلندا
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