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19 كانون الأول 2022 - 06:36
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يعقوبيان: إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد الذي نقدّمه اليوم يؤدّي إلى انصهار وطني وأن نصل إلى شعب لبناني واحد

يعقوبيان: إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد الذي نقدّمه اليوم يؤدّي إلى انصهار وطني وأن نصل إلى شعب لبناني واحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشخصية,الأحوال,قانون,إقتراح,يعقوبيان,
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يعقوبيان: إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد الذي نقدّمه اليوم يؤدّي إلى انصهار وطني وأن نصل إلى شعب لبناني واحد
Lebanon News
 
 
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