آخر الأخبار
19 كانون الأول 2022 - 06:36
19/12/2022 06:36:48
يعقوبيان: إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد الذي نقدّمه اليوم يؤدّي إلى انصهار وطني وأن نصل إلى شعب لبناني واحد
يعقوبيان: إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد الذي نقدّمه اليوم يؤدّي إلى انصهار وطني وأن نصل إلى شعب لبناني واحد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشخصية,الأحوال,قانون,إقتراح,يعقوبيان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً