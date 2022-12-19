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19 كانون الأول 2022 - 06:40
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الجميّل: القانون الذي تقدّمنا به يحمي النساء والرجال من الاساءة التي يعانون منها ويأخذنا الى عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة

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الجميّل: القانون الذي تقدّمنا به يحمي النساء والرجال من الاساءة التي يعانون منها ويأخذنا الى عصرنة حياتنا الاجتماعية باتجاه المساواة
Lebanon News
 
 
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