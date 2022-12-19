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19 كانون الأول 2022 - 06:43
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عقيص: إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد ليس له علاقة بالسياسة ولا بالدين وأحذّر من شيطنته ومن الأفضل أن يأتي متأخّراً من ألا يأتي أبداً

عقيص: إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد ليس له علاقة بالسياسة ولا بالدين وأحذّر من شيطنته ومن الأفضل أن يأتي متأخّراً من ألا يأتي أبداً Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشخصية,الأحوال,قانون,إقتراح,عقيص,
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عقيص: إقتراح قانون الأحوال الشخصية الموحّد ليس له علاقة بالسياسة ولا بالدين وأحذّر من شيطنته ومن الأفضل أن يأتي متأخّراً من ألا يأتي أبداً
Lebanon News
 
 
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