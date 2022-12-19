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19 كانون الأول 2022 - 06:45
19/12/2022 06:45:04
دويهي: قانون الأحوال الشخصية المقترح يُحقق المساواة في العائلة ويُلغي التعدّدية الطائفيّة ويعزّز المواطنة ويستبدل السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية والحضانة مشتركة فيه بين الأم والأب وروحية هذا القانون دائمًا لمصلحة الطفل
دويهي: قانون الأحوال الشخصية المقترح يُحقق المساواة في العائلة ويُلغي التعدّدية الطائفيّة ويعزّز المواطنة ويستبدل السلطة الأبوية بالسلطة الوالدية والحضانة مشتركة فيه بين الأم والأب وروحية هذا القانون دائمًا لمصلحة الطفل
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LBCI News Lebanon
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